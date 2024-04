Oudere man wordt wakker en zit opgesloten in mortuarium

Het zal je maar gebeuren: je neemt afscheid van een overleden vriend, valt daarna in slaap en wordt vervolgens wakker in een mortuarium. Het overkwam een oudere man in Oost-Nederland, schrijft de politie op Instagram.



Een agent schrijft dat die avond de telefoon ging en een man te horen was "met een zeer fragiele oudere stem". Hij zei dat hij opgesloten zat. "Mijn gedachten denken aan een mogelijk verward of dementerend persoon, of een persoon in een ziekenhuis/instelling. Die bellen wel vaker midden in de nacht dat ze weg willen", aldus de agent.



Op de vraag van de agent of de man weet waar hij is, antwoordde hij: "Ja ik weet wel waar ik ben, er hangt hier namelijk een bordje mevrouw." Op dat bordje staat 'mortuarium'. Hij wist ook precies te vertellen op welk adres het mortuarium te vinden is.



De agent vroeg de man of hij weet hoe hij in het mortuarium terecht is gekomen. "Ja… Nu u het zegt, ik was bij een vriend die is overleden om afscheid te nemen en ik denk dat ik in slaap ben gevallen!", aldus de man.

Reacties

13-04-2024 08:17:11 Mamsie

En de overledene ligt nog gezellig thuis....

Dat denken mijn gedachten zomaar.



13-04-2024 19:33:03 HenrysWereld

T S Alvast and het oefenen voor later....

