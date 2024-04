Seine is te smerig voor Olympische Spelen: Hoe haalt Macron de zwemnormen?

Over 108 dagen beginnen de Olympische Zomerspelen in Parijs, maar de waterkwaliteit van de Seine is nog altijd 'alarmerend'. Het is niet mogelijk om testruns uit te voeren voor de zwemonderdelen vanwege het smerige, ziekmakende water. Maar de Parijse burgemeester Anne Hidalgo en de Franse president Emmanuel Macron houden goede hoop. Binnenkort hoopt het duo de rivier in te duiken als pr-stunt, schrijft France24.



Het 'zwemklaar' maken van de wereldberoemde rivier is een flink hoofdpijndossier voor de organisatie van de Spelen, zeker nu de ngo Surfrider Foundation de noodklok luidt. Zij namen het afgelopen halfjaar veertien watermonsters af onder de Parijse bruggen Alma en Alexandre-III, waar de triatlon, de zwemmarathon en de para-triatlon wordt gehouden.



Liefst dertien van de veertien monsters waren 'alarmerend' volgens de Surfrider Foundation. De bacteriewaarden liggen 'ruim boven de vastgestelde grenswaarden', met name enterokokken en E. coli tieren welig. Daarom werd afgelopen zomer de generale repetitie van het onderdeel 'open water zwemmen' nog geannuleerd. In een open brief haalt de organisatie de 'toenemende bezorgdheid over de waterkwaliteit' en de 'risico’s waaraan atleten worden blootgesteld als ze in verontreinigd water zwemmen' aan.



De ngo zegt dat er geen plan B is 'in geval van slechte analyseresultaten' tijdens de Spelen. Het stadsbestuur spreekt dat tegen en zegt er 'alles aan te doen om plan A te laten slagen'. Er wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden en er zijn inhaaldagen voorzien als de zwemnormen onverhoopt niet gehaald worden.

Reacties

09-04-2024 18:19:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.794

OTindex: 90.524

Zijn er in Frankrijk geen zwembaden?

09-04-2024 18:28:43 Desiredpotato

Senior lid

WMRindex: 260

OTindex: 0

Gewoon ff 500.000 liter chloor erdoorheen spoelen. De spelen moeten natuurlijk wel doorgaan.

09-04-2024 18:46:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.547

OTindex: 94.431

Quote:

met name enterokokken en E. coli tieren welig.



Stelletje schijthuizen daar! Stelletje schijthuizen daar!

09-04-2024 22:46:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.508

OTindex: 28.412

Quote:

Hoe haalt Macron de zwemnormen? Die gaat hóógstpersoonlijk de vervuiling er met een schepnetje uithalen Die gaat hóógstpersoonlijk de vervuiling er met een schepnetje uithalen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: