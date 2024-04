Dieven stelen verzegelde kist Sint-Jan in Den Bosch

Dieven hebben een bijzondere diefstal gepleegd in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze zijn via de steigers naar boven geklommen, ongeveer 80 meter hoog naar de koepel, waar ze glas-in-loodramen hebben stukgeslagen en een brandblusser hebben leeggespoten. De buit was een blauwe, verzegelde kist die verstopt zat boven het 'Alziend Oog' fresco.



In december 2022 werd het 800-jarig jubileum van de Sint-Jan afgesloten. Honderden brieven en kaarten met persoonlijke boodschappen voor de toekomst werden in de blauwe kist gestopt.

De kist werd door een notaris verzegeld met als doel dat deze als een tijdscapsule pas over 100 jaar, in 2122, weer geopend zou worden.

De kist bevatte dus geen geld, maar had wel historische en emotionele waarde volgens plebaan Vincent Blom.

De bisschop, burgemeester, Commissaris van de Koning en plebaan schreven ook brieven voor in de kist.

De plebaan roept de dieven op om de kist terug te brengen, omdat de inhoud bestemd was voor Bosschenaren over honderd jaar. De politie denkt aan baldadigheid, maar heeft nog geen spoor.

