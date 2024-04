Vandaag is de lucifer jarig

Op deze dag in 1827 verkocht de Engelse apotheker John Walker zijn eerste ‘friction lights’. Het was voor het eerst dat een (toen nog) kartonnetje tot ontbranding kwam door het langs schuurpapier te wrijven. In 1828 kwam koopman Samuel Jones met de naam ‘lucifer match’

Duizenden jaren lang was het een heel gedoe om vuur te maken. Met vuurstenen en brandglaasjes maakten onze voorouders vuur. De lucifer maakte het allemaal anders.

De vroege prototypes:

- 1805: De Duitse chemicus Johann Wolfgang Dobereiner ontwikkelt de eerste "vuurstaaf", die waterstofgas ontsteekt met behulp van platina.

- 1826: John Walker, een Engelse apotheker, creëert lucifers met een kopje van zwavel en chlooraat, die ontbranden door wrijving tegen een schuurpapier. Op 7 april 1827 verkocht hij zijn eerste 'friction light'

- 1828: Samuel Jones, een Engelse koopman, introduceert de term "lucifer match" voor Walkers uitvinding.



Gevaarlijke fosforlucifer:

- 1832: Charles Sauria ontwikkelt lucifers met witte fosfor, die een feller licht en betere ontbranding bieden.



Gevolgen: De populariteit van fosforlucifers groeit snel, maar hun productie en gebruik brengen ernstige gezondheidsrisico's met zich mee, zoals fosforvergiftiging.



De zoektocht naar veiligheid:

- 1844: De Zweedse chemicus Gustaf Erik Pasch ontwikkelt de "veiligheidslucifer" met een kopje zonder witte fosfor.

- 1855: De Zweedse fabrikant Johan Edvard Lundström perfectioneert de veiligheidlucifer door de fosfor te verplaatsen naar het strijkvlak.



De luciferindustrie in Nederland:

- 1847: De eerste Nederlandse luciferfabriek opent in Amsterdam.

- Late 19e eeuw: De luciferindustrie in Nederland groeit snel, met bekende merken als Zwaluw, Union en Blauwe Bastos.

- 20e eeuw: De concurrentie in de luciferindustrie neemt toe, wat leidt tot consolidatie en sluiting van fabrieken.

