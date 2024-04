Seniorenflat Heerlen zit al 10 dagen zonder gas

De bewoners van seniorenflat Schandelerhof in Heerlen zitten al tien dagen zonder gas. Verhuurder Woonzorg heeft uit voorzorg de kraan dichtgedraaid vanwege een klein koolstofmonoxidelek. Nog altijd kunnen de in de flat woonachtige ouderen niet thuis douchen of de woning verwarmen.



Als tijdelijke oplossing heeft Woonzorg een mobiele douchecabine, zoals die ook op festivals te vinden zijn, voor de deur van de flat gezet. Ook krijgen de bewoners een compensatie van 75 euro per week voor de overlast.



Niet alle bewoners vinden de oplossing die door de verhuurder geboden wordt toereikend. De gang naar de douchecabine, met shampoo en een handdoek onder de arm, wordt door een deel van de bewoners onprettig gevonden. Sommigen douchen daarom helemaal niet. De 75 euro compensatie wordt door hen gezien als slechts een schrale troost, zeker nu de problemen maar niet opgelost lijken te worden.



Het is niet duidelijk wanneer de problemen rond het koolmonoxide opgelost zullen zijn.

