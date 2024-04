VS vraagt journalisten te stoppen met stelen uit Amerikaans regeringsvliegtuig

Bekers, borden of zelfs een presidentieel beddengoed: er zijn talloze items aan boord van regeringsvliegtuig Air Force One die het goed blijken te doen als souvenir. Amerikaanse journalisten die mogen meeliften op het vliegtuig van president Joe Biden is gevraagd om te stoppen met het stelen van de huisraad van het vliegende Witte Huis. Een controle heeft uitgewezen dat er veel spullen worden meegenomen uit de persruimte in het vliegtuig.



De White House Correspondents Association vraagt haar leden om te stoppen met het kleptomane gedrag. Volgens de organisatie straalt het slecht af op het imago van de pers. Het gebeurt regelmatig dat de crew van Air Force One zelf souvenirs uitdeelt aan meereizende journalisten. Een voorbeeld hiervan zijn de speciale presidentiƫle M&M's, die tijdens het presidentschap van Barack Obama erg populair waren. De persruimte van het vliegtuig heeft echter ook eigen spullen met het Air Force One-logo erop, die regelmatig gestolen worden. Het gaat onder andere om servies en handdoeken.

Reacties

01-04-2024 20:52:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.494

OTindex: 94.266

Quote:

Amerikaanse journalisten die mogen meeliften



En uit erkentelijkheid flikken ze dit dus. Stank voor dank..... En uit erkentelijkheid flikken ze dit dus. Stank voor dank.....

01-04-2024 21:38:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.746

OTindex: 90.364



Hoe is t mogelijk M&Ms????? En die zijn populair?Hoe is t mogelijk

02-04-2024 00:04:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 65.389

OTindex: 28.409

@allone : Zal wel te maken hebben met de inclusieve samenleving. Een heleboel verschillende kleurtjes in één zak.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: