Chinese genendokter die baby's manipuleerde terug in laboratorium

Een Chinese wetenschapper die eerder werd veroordeeld omdat hij op eigen houtje de genen van baby's had gemanipuleerd, is vrij en werkt weer in een laboratorium.



He Jiankui maakte in november 2018 bekend dat hij een gentechnologie genaamd CRISPR-Cas9 had gebruikt om de genen van embryo's van een tweeling aan te passen. Op die manier maakte hij de baby's resistent tegen HIV.



Op die bekendmaking werd geschokt gereageerd. Over de hele wereld werd zijn onderzoek als gevaarlijk en onethisch gezien.



De Chinese autoriteiten lieten al snel weten dat de wetenschapper op eigen initiatief had gehandeld, en zijn onderzoek ook zelf financierde. In 2019 werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij zich niet aan de medische richtlijnen had gehouden.



In 2022 kwam Jiankui weer vrij. In een interview met het Japanse The Mainichi vertelt de wetenschapper dat hij na zijn vrijlating verschillende laboratoria in China heeft opgezet, waar hij werkt aan onderzoek naar ziektes als Alzheimer en Duchenne, die hij met gentherapie wil genezen.



Jiankui heeft altijd volgehouden dat hij trots is op zijn omstreden onderzoek. "De samenleving zal het uiteindelijk accepteren", zegt hij in gesprek met de Japanse krant.



Over de kinderen wier genen hij veranderde zegt hij: "Ze zijn gezond en hebben geen enkel probleem met hun ontwikkeling."



Jiankui ontkent dat hij nieuwe plannen heeft om genetisch gemanipuleerde baby's te maken. Over zijn nieuwe gen-onderzoek zegt hij: "We gebruiken afgedankte menselijke embryo's en houden ons aan zowel binnenlandse als internationale regels."

