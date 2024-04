Hartverscheurend: orka-kalfje weigert baai te verlaten waar zijn moeder verdronk in ondiep water

Een hartverscheurend geluid weerklinkt in een baai in Canada. Een orka-kalfje rouwt voor zijn moeder die stierf toen ze zichzelf per ongeluk strandde

01-04-2024 16:25:38 allone

Oudgediende



Kan dit jong voor zichzelf zorgen , en leven orka’s niet in groepen ?

En waarom kon de moeder met vloed niet weer wegzwemmen?

