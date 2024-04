Meisjes (12 en 13) in VS verdacht van gruwelijke moord op gehandicapte man

De politie in Washington heeft drie meisjes van 12 en 13 jaar oud opgepakt op verdenking van de brute moord op een 64-jarige gehandicapte man. Een van de drie meisjes heeft de fatale lynchpartij gefilmd met haar mobieltje.



De beelden daarvan werden vrijdag getoond in de rechtszaal. Daarop is volgens Amerikaanse media te zien hoe een groep van in totaal vijf meisjes de 64-jarige Reggie Brown opjaagde in een doodlopende steeg. Daar sloegen ze hem met zijn eigen broekriem en beukten ze zijn hoofd tegen de grond.



De moord vond in oktober plaats midden in de nacht in een buitenwijk van Washington.



Volgens de media waren de meisjes 'in een uitgelaten stemming' toen ze de man hadden doodgeslagen en wegliepen. De politie stelt dat er kort daarvoor nog een onbekende jonge man betrokken was geweest bij de vechtpartij. Hij zou de 64-jarige Brown tegen de grond hebben gewerkt waarna die wegvluchtte de doodlopende steeg in. Vervolgens werd hij achtervolgd door de groep meisjes.



De politie zegt geen enkele link te hebben gevonden tussen de meisjes en het slachtoffer.



Volgens de de krant New York Post zou de groep meisjes toevallig langs zijn gelopen toen die nog onbekende jonge man Brown op de grond gooide. Een van de meisjes zou daarop gevraagd hebben: 'Mag ik hem in elkaar slaan?' Daarop volgde de gruwelijke lynchpartij.

Reacties

Jong geleerd is oud gedaan. Wat voor volwassenen moeten deze grieten worden? Ik vrees het ergste!

: Ik vrees het ergste! Quote: @Mamsie : Ik vrees het ergste! Verschrikkelijk, dit gun je niemand en zeker niet iemand die zich niet kan verdedigen.Ik ook.

