10-jarige verdacht van wapen- en drugshandel

In de Amerikaanse staat Florida wordt een jongetje van 10 jaar oud verdacht van wapenhandel en het dealen van wiet. Het gaat om een kind van een overleden politieagent die het dienstwapen van zijn vader verhandelde. Hij zou 300 dollar voor het pistool hebben gevraagd.



De 'wapendeal' vond in februari plaats op de basisschool van het jongetje. Een schoolgenootje had het wapen gekocht, samen met een zak met 74 gram wiet. Afgelopen week kwam de deal aan het licht, toen in de rugzak van een van de jongetjes kogels werden gevonden.

Reacties

31-03-2024 20:07:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.462

OTindex: 19.436

S Je kunt niet jong genoeg beginnen als je een loopbaan in de misdaad nastreeft, dat heb ik gehoord van mijn Maffia-vrienden.

31-03-2024 20:15:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.741

OTindex: 90.342



Wij kochten zoethout voor 5 cent. Maar ja. Dat is wel saai natuurlijk … Een schoolgenootje had het wapen gekochtWij kochten zoethout voor 5 cent. Maar ja. Dat is wel saai natuurlijk

31-03-2024 21:39:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.490

OTindex: 94.251



Dat ging in zo'n puntzakje en dan voelde

je je de koning te rijk!

Dat kocht je bij de drogist en die schepte dat dan uit zo'n mooie bruine apothekerspot in dat zakje dat op de weegschaal lag. En dat werd dan kunstig dichtgevouwen.

Alleen die beleving van het kopen al, dat was onbetaalbaar!



Laatste edit 31-03-2024 21:39 @allone : En voor een dubbeltje zwart-wit.Dat ging in zo'n puntzakje en dan voeldeje je de koning te rijk!Dat kocht je bij de drogist en die schepte dat dan uit zo'n mooie bruine apothekerspot in dat zakje dat op de weegschaal lag. En dat werd dan kunstig dichtgevouwen.Alleen die beleving van het kopen al, dat was onbetaalbaar!

31-03-2024 21:51:21 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 4.050

OTindex: 64

Hoe komt een kind van ongeveer 10 jaar aan 300 dollar?

