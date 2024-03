Saoedi-Arabië wordt hoofd van VN-commissie voor vrouwenrechten, organisaties woedend

De Verenigde Naties heeft Saoedi-Arabië verkozen als voorzitter van de Commissie voor de Status van Vrouwen. Het doel van de commissie is het promoten van gendergelijkheid over de hele wereld. Mensenrechtenorganisaties zijn niet blij met de benoeming van Saoedi-Arabië vanwege de onderdrukking van vrouwen in eigen land.



De Saoedische VN-ambassadeur Abdulaziz Alwasil neemt het stokje over van de Filipijnen. Normaal gesproken behoudt een land een voorzitterstitel voor twee jaar, maar de Filipijnse ambassadeur stopte vroegtijdig onder druk van met name Aziatische landen. Saoedi-Arabië werd verkozen omdat zich geen tegenkandidaat had gemeld voor of tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de commissie.



Louis Charbonneau, de VN-directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, is woedend over de aanstelling van het Arabische land. "De verkiezing van Saoedi-Arabië tot voorzitter van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen getuigt van een schokkende minachting voor de rechten van vrouwen overal ter wereld", aldus Charbonneau.



"Een land dat vrouwen gevangen zet simpelweg omdat zij voor hun rechten opkomen, mag niet het gezicht zijn van het topforum voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. De Saoedische autoriteiten moeten aantonen dat deze eer niet geheel onverdiend was en alle gedetineerde vrouwenrechtenverdedigers onmiddellijk vrijlaten, een einde maken aan de mannelijke voogdij en de volledige rechten van vrouwen op gelijkheid met mannen garanderen."



Volgens Charbonneau heeft Human Rights Watch een aantal van de 44 andere landen die aangesloten zijn bij de commissie geprobeerd over te halen om een tegenkandidaat voor Abdulaziz Alwasi te laten presenteren. Geen van de landen gaf hier gehoor aan; ook Nederland weigerde. "Iedereen is gewoon stil. Iemand zou een stemming kunnen ontlokken, en niemand lijkt dat te willen doen. Dat vind ik belachelijk."

En de commissie voor de rechten van de mens zal binnenkort worden geleid door Noord-Korea.

Haha, en de kat wordt voorzitter van de Stichting Vogelbescherming!

De slager wordt voorzitter van de veganistenvereniging.

Laten we blij zijn dat ze er tegenwoordig überhaupt over nadenken, dat deden we hier 100 jaar geleden ook nog niet. Saudi Arabië heeft wat maffe dingen op de kerfstok maar ze proberen er wel vooruitgang in te boeken. Juist, want iedereen moet het eens zijn met Europa! Hoe kunnen mensen nou zo van de zotte zijn dat ze het niet met ons eens zijn? Het is bijna alsof ze daar al honderden jaren een compleet andere cultuur hebben als hierLaten we blij zijn dat ze er tegenwoordig überhaupt over nadenken, dat deden we hier 100 jaar geleden ook nog niet. Saudi Arabië heeft wat maffe dingen op de kerfstok maar ze proberen er wel vooruitgang in te boeken.

