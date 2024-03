Chinese overheid bouwde snelweg rond woning nadat eigenaar weigerde te verhuizen

De Chinese overheid heeft een snelwegbrug gebouwd rondom een piepklein huisje in de stad Guangzhou nadat de huiseigenaar weigerde te vertrekken. De eigenaar, bekend onder haar achternaam Liang, zei dat ze niet wilde verhuizen omdat de overheid haar geen andere woning op een ideale locatie had aangeboden.Ze gaat graag met de gevolgen om en vindt het niet erg wat andere mensen van haar denken. 'Je denkt dat deze omgeving slecht is, maar ik voel dat het rustig, bevrijdend, aangenaam en comfortabel is.'De autoriteiten zeggen dat mevrouw Liang veel flats en geldcompensatie aangeboden kreeg, maar ze wilde toch niet toegeven.