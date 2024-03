Fabriek in snel vergrijzend Japan stopt met het maken van babyluiers

Een grote fabrikant stopt in Japan met het maken van babyluiers omdat er te weinig vraag naar is. Het bedrijf Oji Nepia in het snel vergrijzende land gaat in de fabriek meer incontinentieluiers voor ouderen maken. De productie van kinderluiers verhuist naar Indonesië en Maleisië, waar nog wel veel baby's worden geboren.



Oji Nepia verkocht in 2001 ongeveer 700 miljoen babyluiers en dat aantal daalde naar zo'n 400 miljoen nu. De markt van luiers voor volwassenen is in Japan al jaren groter dan die voor baby's.



Cijfers van het Japanse statistiekbureau laten zien dat er de komende decennia een enorme bevolkingskrimp aankomt. Momenteel wonen er 125 miljoen mensen in het land. De verwachting is dat er in 2065 nog zo'n 88 miljoen Japanners zijn, een daling van maar liefst 30 procent. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld 1,3 kinderen en dat is bij lange na niet genoeg om de bevolking op peil te houden.



"Het land staat aan de rand van de afgrond", zei de Japanse premier Kishida vorig jaar. Het aantal kinderen dat in Japan geboren wordt, is onder de 800.000 per jaar gekomen, een dieptepunt. Het sterftecijfer ligt met 1,58 miljoen bijna op het dubbele, een onhoudbare situatie volgens de premier.



De Japanse regering probeert al jaren met subsidies en campagnes het geboortecijfer te verhogen. Zo krijgen jonge gezinnen omgerekend 30.000 euro als ze het dichtbevolkte Tokio verlaten en naar een krimpregio verhuizen. De Japanse hoofdstad groeit per decennium met een miljoen mensen, terwijl de totale bevolking van Japan met vergelijkbare snelheid daalt.



Er komen zeer weinig buitenlandse werknemers naar Japan. Het land telt ruim drie miljoen inwoners met een buitenlandse afkomst. Dat komt neer op 2,6 procent van de bevolking.

