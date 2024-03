Tineke herkent zichzelf 73 jaar later op archeologische vondst Texel

Een glanzende koperen en houten stempel die archeologen veertien jaar geleden tegenkwamen bij opgravingen in Den Burg op Texel, blijkt een krantenfoto te zijn uit 1950. Op de foto is de nu 76-jarige Tineke Gieles-Spigt te zien, op de dag dat ze haar derde verjaardag vierde.Archeologen vroegen zich af wie het mysterieuze meisje was dat was afgebeeld op de stempel van een drukkerij die ze in 2007 hadden opgegraven in het centrum van Den Burg. Het was wel duidelijk dat het om een zogenoemd fotocliché ging - met daarop in negatief gedrukt een foto van een klein meisje. Het was ook bekend dat fotoclichés toen werden gebruikt om foto's in een krant af te drukken. Maar wie was het meisje dat werd afgebeeld? Dat bleef onbekend. Speurtochten in archieven leverden geen antwoord op. De stempel verdween in het depot van Huis van Hilde in Castricum, waar veel meer archeologische vondsten worden bewaard.Daar bleef het tot voor kort. Tineke Gieles-Spigt herkende zichzelf toen ze een historisch blad doorbladerde. "Ik dacht hé, dat ben ik", aldus de verbaasde Texelse bij NH. Haar man Ton nam contact op met de archeoloog. "Zoeken jullie nog naar het mysterieuze meisje?", vroeg hij. "Daar zit ik naast."En zo is er 73 jaar na dato in een keer veel meer bekend over de foto van toen. De foto blijkt gemaakt voor een felicitatierubriek met kinderportretten in de Texelse Courant. Tineke werd op de dag van publicatie drie jaar oud en ze werd door haar ouders in het zonnetje gezet. Met een foto in de krant en een aantal lieve woorden. "Ze schreven erbij toentertijd dat ik zo lief was voor mijn zusje", stelt Gieles-Spigt.Gisteren is de stempel uit het depot gehaald en aan Gieles-Spigt in bruikleen gegeven. "Ik vind het heel bijzonder", zegt ze. "Ik sta liever niet in het centrum van de aandacht, maar als ik eerlijk ben vind ik het toch wel heel leuk. Ben benieuwd wat mijn kleinkinderen er van vinden."