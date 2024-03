Politie brengt gedumpt meubilair netjes terug naar dumper

Een Italiaan die dacht even makkelijk van zijn overtollige meubilair af te komen, moet vreemd opgekeken hebben. De twee banken die hij in een afgelegen veld had neergezet, stonden ineens weer in zijn tuin. De politie besloot zo vriendelijk te zijn om zijn verloren waar terug te brengen.De 36-jarige man had twee banken op een plek gedumpt waar geen beveiligingscamera's hangen in de buitenwijken van Bergamo, vlakbij Milaan. Dankzij ooggetuigen kon de politie achterhalen wie de meubels had gedumpt.Het bleek te gaan om een bekende crimineel die in de kustplaats Rimini woont. Agenten besloten de banken in te laden en bij de man af te leveren. Die liet op zijn beurt weten dat hij de banken "daar gewoon even neer had gezet". Hij kan een boete tot 10.000 euro krijgen.