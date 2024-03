Ongeluk op Duitse snelweg: man steelt auto met kinderen erin

Een man heeft na een verkeersongeval in Duitsland voor grote onrust gezorgd door te vluchten in een andere auto waar nog kinderen inzaten. De politie vond het meisje van 8 en de jongen van 13 jaar uiteindelijk ongedeerd terug, berichten Duitse media.



Het incident vond plaats in Solingen, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar waren meerdere auto's betrokken bij een aanrijding.



De bestuurders stapten vervolgens uit, onder wie ook de moeder van de kinderen. Een 29-jarige man reed vervolgens weg in haar auto.



De politie kon de gestolen wagen en de kinderen na een zoektocht achterhalen. De man wordt ook verdacht van het veroorzaken van het verkeersongeval. Bij die aanrijding zou iemand lichtgewond zijn geraakt en voor tienduizenden euro's aan schade zijn aangericht.

22-03-2024 10:38:07 Buick

Dat was schrikkenn voor de kinderen.

Wel dom om uit te stappen en je sleutel in het contact te laten



22-03-2024 13:10:12 venzje

Ik heb die fout ook één keer gemaakt toen ik alleen ergens iets moest afgeven. Teruglopend naar de auto kwamen mijn kinderen me opgewekt tegemoet huppelen. En ze hadden keurig de autodeuren op slot gedaan alvorens die achter zich dicht te gooien. @Buick : Sowieso als er nog kinderen in de auto zitten.Ik heb die fout ook één keer gemaakt toen ik alleen ergens iets moest afgeven. Teruglopend naar de auto kwamen mijn kinderen me opgewekt tegemoet huppelen. En ze hadden keurig de autodeuren op slot gedaan alvorens die achter zich dicht te gooien.

22-03-2024 13:14:18 Buick

@venzje , je kinderen gaven je een goede les

22-03-2024 13:17:40 venzje

@Buick : Inderdaad heel leerzaam. Temeer omdat ik hem in de spits op een weliswaar niet illegale, maar toch vrij ongelukkige plek had neergezet.

