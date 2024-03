Brandweer moet dronken man bevrijden die met schoenveters vast komt te zitten

ZWEVEZELE - De hulpdiensten werden maandagochtend vroeg opgeroepen voor een wel zeer opmerkelijk voorval. In de Kruisstraat in Zwevezele was een dronk

Reacties

19-03-2024 18:47:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.437

OTindex: 94.092

Quote:

De man kon gemakkelijk bevrijd worden.



Ja, een schoen is zonder veel moeite wel van de voet te verwijderen. Met of zonder schaartje. Ja, een schoen is zonder veel moeite wel van de voet te verwijderen. Met of zonder schaartje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: