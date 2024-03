Zelfgemaakte trappetjes van Danique redden dieren van verdrinkingsdood

Regelmatig komen mensen in aanraking met verdronken dieren in het water van de Noord-Hollandse Vennepertocht. Een aantal dagen geleden werd er weer een verdronken kat uit het water gehaald. De 10de in korte tijd. Dierenliefhebster Danique Davidson uit Nieuw-Vennep kon het niet langer aanzien. Zij bouwde zelf houten trappetjes om de dieren een kans te geven aan een verdrinkingsdood te ontsnappen."Als je nu in het water valt als dier ben je eigenlijk ten dode opgeschreven", vertelt Danique. "Er zijn naast katten ook veel andere dieren die vallen en de het is vreselijk om dode dieren te zien drijven in het water. Dus ik hoop dat ze hier wat aan hebben."Danique heeft in totaal zeven trappetjes neergezet. Of het werkt, is moeilijk na te gaan."We horen het voornamelijk als er dieren wel in de problemen zijn geraakt. Als er minder belletjes binnenkomen over dieren dood gevonden worden in het water is dat hopelijk een goed teken."Van dode dieren wordt niemand blij, zeker niet als het je eigen huisdier betreft. Sommige dierenvrienden pleiten voor rouwverlof als je viervoetige gezinslid overlijdt:Er zijn meer plekken in Nederland waar dit probleem mogelijk speelt. Speciaal voor mensen die zich zorgen maken om soortgelijke situaties heeft Danique bouwtekeningen gemaakt om ook eigen trappetjes te bouwen."Het is niet moeilijk", legt zij uit. "Ik heb ook geen enkele ervaring met houtbewerking, naast handenarbeid op school. En dat is al heel wat jaren geleden."Naast het feit dat dieren in nood mogelijk gered worden door de aanwezigheid van de trappetjes van Danique is het ook zo dat andere dieren er dankbaar gebruik van maken."Er zijn ook watervogels die ze gebruiken om makkelijk en veilig aan land te gaan. Zo helpt het kuikentjes om zelfstandig naar boven te gaan. Dat is heel leuk om te zien.