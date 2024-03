Milieuactivist Pierce Brosnan door het stof na misdraging in Yellowstone

Acteur Pierce Brosnan heeft zijn excuses aangeboden voor zijn tripje naar Yellowstone. Tijdens zijn vakantie in het nationale park ging hij van de gebaande paden. Dat komt hem dankzij een rechtszaak nu duur te staan.



Brosnan bleef tijdens zijn bezoek niet op de gebaande paden in het gebied met de thermale bronnen. Dat is verplicht: daar vanaf wijken kan gevaarlijk zijn. Bronnen ontstaan soms van de ene op de andere dag en kunnen kokend heet of zuur zijn. Dat zuur kan volgens Metro UK door je schoenen heen vreten.



De James Bond-acteur ging toch op avontuur en werd gepakt. In de rechtbank pleitte hij eerst onschuldig, maar nu geeft hij zijn schuld toe. Hij krijgt een boete van 500 dollar en moet 1000 dollar betalen aan een stichting die het park onderhoudt.



Op Instagram benadrukt Brosnan nogmaals dat hij de fout niet had mogen maken. "Als milieuactivist heb ik enorm veel respect en liefde voor de natuur", schrijft hij. "Toch maakte ik een impulsieve fout - eentje die we niet lichtzinnig mogen opvatten - door van de gebaande paden af te gaan voor een foto. Ik heb het bord 'verboden toegang' niet gezien."

Reacties

Tja. Als James Bond heb je natuurlijk behoefte aan gevaarlijke avonturen. En die excuses zijn alleen om zijn gezicht te redden

