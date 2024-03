Gevangenen komen sneller vrij door overvolle gevangenissen

Gedetineerden worden steeds sneller vrijgelaten vanwege overvolle gevangenissen. De druk op de Penitentiaire Inrichtingen neemt met de dag toe, en om dat de kop in te drukken, komen er momenteel elke week tientallen gevangenen eerder op vrije voeten. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na informatie van bronnen van De Telegraaf.



Voorzitters Peter Lancel en plaatsvervangend voorzitter Jan Keijser van de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laten aan De Telegraaf weten dat de situatie schrijnend is.



Ze vertellen dat er door miljarden aan bezuinigingen in de zorg steeds meer jongeren en personen met psychische problemen of een verstandelijke beperking in aanraking komen met justitie. Na een veroordeling is er vervolgens onvoldoende gewenste zorg beschikbaar binnen de DJI. Het aantal tbs’ers dat op een wachtlijst staat voor een kliniek is inmiddels 170. In de tussentijd verblijven ze op reguliere afdelingen in de gevangenissen.



Onderhandelingen met de reclassering

De druk is zo groot, dat het zelfs moeite kost om ruimte te maken in de cellen op de politiebureaus. De verdachten die hier zitten, moeten naar een penitentiaire inrichting, maar daar is geen plek. De noodmaatregel die is opgelegd, is dat gedetineerden uit gevangenissen nu eerder worden vrijgelaten om ruimte te maken voor deze verdachten. Dat bevestigt het ministerie in een reactie aan de krant.



Momenteel vinden er onderhandelingen plaats met de reclassering om op korte termijn 310 gevangenen met een enkelband naar huis te sturen, om zo meer ruimte in de gevangenissen te creëren. Gevangenen worden nu al eerder vrijgelaten om plek vrij te maken voor andere veroordeelden.

Reacties

12-03-2024 10:02:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 50.636

OTindex: 90.081

Dat is nieuws. Ik herinner me dat gevangenen uit ? Zweden? hiernaartoe kwamen omdat onze gevangenissen leeg waren…

12-03-2024 13:22:48 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.956

OTindex: 1.081

En de criminelen weten dit ook dus ze kunnen hun gang gaan want ze worden toch niet opgeesloten.

Ze kunnen beter een gevangenis er bij bouwen en zorgen dat het echte tuig opgeborgen wordt.

12-03-2024 14:50:18 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.787

OTindex: 23.088

@Buick : Dan moet je wel het personeel hebben om dat te bemensen. Ik denk dat het daar meer aan scheelt dan aan puur cellen.

12-03-2024 15:45:49 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.956

OTindex: 1.081



Als iets goed gaat dan moet het veranderen.

Zijn vooral politieke keuzes denk ik. @BatFish , nog niet eens zo gek lang geleden dat er mensen werden ontslagen.Als iets goed gaat dan moet het veranderen.Zijn vooral politieke keuzes denk ik.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: