Man steelt 80.000 dollar uit tas medepassagier in vliegtuig

Een passagier aan boord van een vlucht van Hongkong naar Singapore is gearresteerd op verdenking van diefstal. Hij stal volgens de politie 80.000 dollar (ruim 73.000 euro) aan contanten uit het bagagevak.



De verdachte, een 54-jarige man met de Chinese nationaliteit, is in Singapore aangehouden. Hij ging volgens de politie in de fout aan boord van een vlucht van Hongkong naar Singapore eerder deze week.



Uit het bagagevak van het vliegtuig stal de verdachte de contanten uit de tas van een medepassagier. "Deze passagier had niet door dat iemand in zijn tas aan het rommelen was", laat de politie in een verklaring aan media in Singapore weten.



Pas toen het vliegtuig in Singapore gearriveerd was, ontdekte het slachtoffer dat de tienduizenden aan contanten uit zijn tas waren verdwenen. De passagier stapte naar de politie en die stelde een onderzoek in.



Aan de hand van passagierslijsten kwam de politie de verdachte op het spoor. Hij was al bij vier verschillende geldwisselkantoren geweest en had een bedrag van zo'n 34.000 euro laten wisselen. Hij had geld in verschillende valuta op zak.



Al het geld is in beslag genomen. Hoewel de verdachte de diefstal pleegde tijdens een internationale vlucht, wordt hij volgens de wet in Singapore berecht. Hij riskeert een celstraf van drie jaar.

Reacties

08-03-2024 14:15:13 Jackie

Mag je zoveel geld wel contant vervoeren dan?

08-03-2024 16:44:13 Mamsie

Mag je zoveel geld wel contant vervoeren dan?



Ik weet het niet. Maar ik zou het geld op het lichaam dragen en niet in het voor iedereen toegankelijke bagagevak. Ik weet het niet. Maar ik zou het geld op het lichaam dragen en niet in het voor iedereen toegankelijke bagagevak.

08-03-2024 16:58:42 Grouse

@Jackie : Als je het netjes aangeeft en een deugdelijke verklaring hebt misschien wel?

