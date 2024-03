hakkende tolk gaat viraal met 'Europapa' in gebarentaal

Tolk Mirjam Stolk heeft weer een hit te pakken met het omzetten van een hit in gebarentaal. Ze tolkt op weergaloze wijze onze songfestivalinzending van dit jaar Europapa. De gebarentaal-versie staat nog geen dag online en wordt al door duizenden mensen gedeeld, bekeken en geroemd.Wat gebarentolk Irma Sluis was tijdens de persconferenties in de coronacrisis, is Mirjam Stolk voor het Songfestival: een frisse wind in tijden van polarisatie. Want of je Europapa van Joost Klein nou geweldig vindt of complete horror, dankzij Stolk kunnen doven en slechthorenden dat in ieder geval helemaal zelf uitmaken.Eerder gooide tolk Stolk al hoge ogen met Outlaw in Em van Waylon en Arcade van Duncan Laurence, van eerdere edities van het Songfestival.Het liedje van Klein werd gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen. Twan van de Nieuwenhuijzen, voorzitter van de selectiecommissie van AVROTROS, zegt dat het nummer 'de grootste hit-potentie' heeft: "Je hoort in de song zijn bekende combinatie van feest en nostalgie. Daarbij denken wij dat Joost met zijn creativiteit een geweldige act gaat neerzetten en Nederland en Europa positief verrast."