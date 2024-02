Benzine spotgoedkoop bij tankstation Heteren door stroomstoring

Door een stroomstoring kun je bij een tankstation aan de Polderstraat in Heteren kun je daar nu tanken voor een prijs die we al jaren niet meer gezien hebben. Een liter benzine kost nu 1 euro en 39 cent en voor Diesel betaal je maar 1 euro en 6 cent.



En daar komen behoorlijk wat mensen op af. Rondom het tankstation en op de rotonde staat een lange file. De politie is zelfs aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Veel bestuurders kunnen hun geluk niet op. "Ik heb erover gelezen op Facebook", vertelt een man. "Toen ik hier aan kwam rijden, zag ik het inderdaad op het bord staan: 1.39. Heel bijzonder dit."



"Dit doet me denken aan de tijd dat ik net begonnen was met autorijden. Toen ik net mijn rijbewijs had waren het deze prijzen, veertien jaar geleden." Hij bespaart behoorlijk wat. "Normaal ben ik 120 euro kwijt als ik 'm volgooi en nu zit ik op 90, maar hij was wel bijna op."

Reacties

En de eigenaar kan niets doen / tijdelijk sluiten?

Of is het verlies niet groot?

Mijn tank is zo klein dat het verschil minimaal zou zijn

- omrijden zou het duurder maken, zelfs als het hier in de buurt zou zijn.

In absolute prijzen is zo'n voordeeltje leuk meegenomen, maar niet levensreddend. @allone : Voor een prijsverschil van €0,50 per liter kun je per liter ongeveer 5 km omrijden per liter, uitgaande van 1:20 en normaalprijs €2,00. Tank je 20 liter, dan speel je bij 100 km quite.In absolute prijzen is zo'n voordeeltje leuk meegenomen, maar niet levensreddend.

Als ze het geweten hadden dan hadden ze de pompen wel uitgezet of de stroom eraf gehaald. @allone , er was niemand van het personeel, je kon alleen tanken en betalen bij de pomp.Als ze het geweten hadden dan hadden ze de pompen wel uitgezet of de stroom eraf gehaald.

Zonde van de energie en de tijd!



: ah .. dan hadden ze ff op FB moeten kijken @Emmo : … 100 km om te tankenZonde van de energie en de tijd! @Buick : ah .. dan hadden ze ff op FB moeten kijken

