Waarom jij rillingen krijgt van taalfouten

Wetenschapsnieuwtjes voor bij de koffie. Vandaag: het horen van taalfouten kan een fysieke reactie veroorzaken.



Krijg jij rillingen van taalfouten als ‘hun hebben’ en ‘beter als’? Daar is niks raars aan. Het horen van taalfouten kan namelijk een fysieke reactie veroorzaken, blijkt uit onderzoek van de University of Birmingham in het Verenigd Koninkrijk.



Proefpersonen kregen veertig zinnen te horen die taalfouten bevatten. Ondertussen werd hun hartslag gemeten. Je hartslag slaat in ontspannen toestand met onregelmatige tussenpozen. Maar als je gestrest raakt, gaat de hartslag omhoog en worden die tussenpozen juist even lang. Bij het horen van de taalfouten gingen de deelnemers in deze laatste fight or flight-modus.



Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met onze impliciete taalkennis: soms kun je niet precies aanwijzen wát er in een zin niet klopt, maar je voelt aan dat er iets mis is.

Reacties

22-02-2024 08:36:21 allone

Oudgediende



Als je op de vlucht gaat voor iedereen die slecht Nederlands spreekt ben je nergens meer

22-02-2024 08:44:42 venzje

Oudgediende



Het zou me niet verbazen als dat voortkomt uit een oud instinct. Iemand met afwijkend taalgebruik was waarschijnlijk niet van je eigen stam of familie en dan moest je op je hoede zijn. Of zoiets.

22-02-2024 09:44:02 Emmo

Stamgast



Toen ik het las moest ik gelijk aan @venzje denken....

22-02-2024 10:49:10 Mamsie

Oudgediende



Iemand die ergens helemaal paranoia van wordt.

Iemand die zich iets beseft....En zo is er nog veel meer. Er zijn ook taalfouten waar mijn haren van overeind gaan staan.En zo is er nog veel meer.

