Gronings weggetje mag maar voor de helft gebruikt worden

In het noorden van Groningen mag een weggetje maar voor de helft gebruikt worden. Na onenigheid tussen de eigenaren van het pad werd de weg over de lengte in tweeën gedeeld, waardoor er aan de ene kant van de streep wel gewandeld en gefietst mag worden maar aan de andere kant niet.Het gaat om het laatste stuk van de M.D. Teenstraweg , een smalle strook asfalt boven Warffum, een van de noordelijkst gelegen weggetjes van het land. Over een lengte van enkele honderden meters is de weg in de lengte in tweeën gedeeld door een witte streep, schrijft RTV Noord. Borden aan beide kanten van het weggedeelte maken duidelijk dat er alleen aan de ene kant gewandeld en gefietst mag worden.De situatie is volgens de regionale omroep enkele jaren geleden ontstaan na onenigheid tussen de eigenaren van de weg: de ene helft is eigendom van een aantal boeren, de andere helft van de natuurbeheerorganisatie Het Groninger Landschap.Uit een document van de gemeente Het Hogeland blijkt dat de weg in 2018 werd afgesloten na klachten van de boeren. Zij hadden bij Het Groninger Landschap geklaagd over overlast, zo blijkt uit de memo van burgemeester Bolding aan de gemeenteraad."Zij vinden het niet langer wenselijk dat een ieder maar gebruik kan maken van de weg", schreef de burgemeester. Vanwege de afsluiting waren andere wegen ook niet meer te bereiken, "waardoor een populair ommetje, wat vooral recreatief gebruikt werd door wandelaars en fietsers, niet meer mogelijk is."Na een verzoek van Het Groninger Landschap besloot de gemeente om in de tweedracht te bemiddelen, maar het is niet duidelijk wanneer en door wie is besloten om de weg over de lengte in tweeën te delen.Een boer die aan de weg woont, zegt tegen RTV Noord dat de M.D. Teenstraweg een paar jaar geleden was opgenomen in een aantal fiets- en wandelroutes. "Dat is gebeurd zonder ons daarin te kennen. Het werd toen veel te druk, wij wonen hier ook voor onze rust. Toen hebben we de weg zelf maar afgesloten." Zijn buurman kan dit beamen. "Zeker toen de MSC Zoe die containers verloor, en veel mensen op de dijk wilden kijken."Ook een woordvoerder van Het Groninger Landschap geeft toe dat er soms veel mensen op de weg waren. "Zo was het pad opgenomen in een van de edities van het wandelevenement Tocht om de Noord. En er gingen ook andere routes over het weggetje. Toen werd het de boeren te dol."Maar de oplossing van de boeren om het pad compleet af te sluiten ging Het Groninger Landschap te ver. "Toen zijn wij ook op onze strepen gaan staan, vandaar dat gekozen is voor deze oplossing", zegt de woordvoerder. "Iedereen heeft nu zijn eigen gelijk gekregen, en waarschijnlijk blijft dat ook zo."