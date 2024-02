Miljoenen slimme meters moeten binnen 5 jaar vervangen worden

Zo’n 2,5 miljoen slimme energiemeters moeten in de komende 5 jaar worden vervangen. Dit is nodig omdat het mobiele netwerk waarmee de meters op dit moment communiceren in 2029 offline gaat, meldt NU.nl. Het vervangen van de meters zal tientallen euro’s gaan kosten.



De slimme meters versturen op dit moment de meterstanden via een zogeheten GPRS-verbinding. Dit systeem stamt uit de jaren ’90 en is een ouderwetse dataverbinding via het gsm-netwerk van KPN of Vodafone. De providers willen dit oude netwerk in 2029 uit de lucht halen.



Voor de huidige slimme meters zal dit betekenen dat meterstanden niet meer kunnen worden doorgegeven. Netbeheer Nederland laat aan NU.nl weten dat dit betekent dat er voor 2029 zo’n 2,5 miljoen slimme meters moeten worden vervangen.



Energie-expert Ben Woldring van energievergelijker Gaslicht.com laat aan NU.nl weten dat de consument opdraait voor de kosten. “Het is een enorme kapitaalvernietiging. Wij als consument betalen daarvoor. Op je energierekening staat een post ‘meterkosten’ voor je slimme meter.”



Woldring verwacht dat de gasmeters in de nabije toekomst ook moeten worden vervangen. “Veel gasmeters versturen de meterstanden via de slimme elektriciteitsmeter. Maar de eerste generatie slimme gasmeters kan niet communiceren met de nieuwe generatie slimme elektriciteitsmeters.”

Reacties

18-02-2024 16:48:10 submarine

Erelid



WMRindex: 1.236

OTindex: 494

Ik laat mijn 'slimme meter' geen meterstanden doorgeven. Dat doe ik zelf op de 'ouderwetse' manier. Weliswaar via internet, maar niet op de 'smart' manier. Alles wordt mij veel te 'smart'. Voor wie nog niet ziet wat er in de wereld gebeurt, waar het naartoe gaat, heb ik een tip. Ga hier eens kijken.

