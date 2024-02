Eigenaar redt poes met dekentje uit dakgoot

Een eigenwijze kat heeft vrijdagmiddag een aantal uur in een dakgoot van een woning in Den Haag vastgezeten. De eigenaar van het beestje deed meerdere pogingen om de kat weer veilig naar binnen te krijgen.Rond 12.30 uur besloot de eigenaresse na meerdere pogingen toch maar de hulp van de brandweer in te schakelen. Zij gingen met een hoogwerker de lucht in om het dier te vangen. Toen de brandweerman met het bakje eenmaal bij de dakgoot aankwam, besloot de kat toch maar richting het openstaande raam te lopen.