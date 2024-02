Jan blijft parkeerboetes ontvangen uit Amsterdam terwijl hij er nooit is

Het zal je maar gebeuren: je bent nooit in Amsterdam te vinden, maar je ontvangt wel de ene na de andere parkeerboete uit onze hoofdstad. Het overkomt Jan Kornegoor uit de Achterhoek maar al te vaak. Inmiddels heeft hij al talloze keren bezwaar gemaakt tegen de boetes en telkens krijgt hij gelijk. Je zou zeggen: dit is zo opgelost, maar niets blijkt minder waar. Wat is er aan de hand?



Zo'n anderhalf jaar geleden krijgt Jan een parkeerboete voor een parkeeractie in de Jordaan in Amsterdam, terwijl hij daar nooit geweest is. Zijn bezwaar wordt gegrond verklaard, dus Jan denkt: dit was het. Maar die ene parkeerboete blijkt de start te zijn voor een reeks parkeerboetes die hem tot de dag van vandaag blijven achtervolgen. Inmiddels heeft Jan tegen 15 boetes bezwaar gemaakt.



"We proberen steeds verhaal te halen, maar je komt nergens. De gemeente hebben we aangetekende brieven verstuurd, maar niemand reageert. En dat is heel frustrerend", laat Jan weten. Inmiddels is wel duidelijk wat het probleem is. Het kenteken van de bewuste auto lijkt heel erg op dat van de auto van Jan. Door een deuk lijkt de letter X op de letter K en dat is precies het kenteken van de auto van Jan.



Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.



De frustratie zit hoog bij Jan. "Kenners zeggen dat zo'n scanauto van parkeerbeheer het kenteken verkeerd scant. Dan krijg je het gesodemieter, want het gaat volautomatisch zonder dat er een persoon aan te pas komt. De parkeerdienst mag niet de politie of de gemeente inschakelen zeggen ze, vanwege de privacy." Jan heeft de politie gebeld, maar zij geven aan dat er geen sprake is van kentekenfraude. "De politie zei ook: ik kan niets voor u betekenen."



Jan hoopt door zijn verhaal in de media te doen iets te bereiken. "Ik hoop dat de persoon in kwestie een nieuwe kentekenplaat erop zet. En dat iemand dat bij deze persoon gedaan kan krijgen. Dan zou het opgelost moeten zijn."



De gemeente Amsterdam laat weten met de zaak bezig te zijn.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: