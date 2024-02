HEMA zegt sorry voor ongelukkige tekst op folder

Op X heeft een aantal mensen zich woest gemaakt om een tekst op een reclamefolder van de Hema. Op de folder stond "alles voor jou en je baby" aangeprezen, met als bijschrift "van speen tot seksspeeltje". Dat een seksspeeltje niet werd aangeprezen als cadeau voor een pasgeborene, werd niet door iedereen begrepen. X'er Mario noemde de winkel "doodziek"."Het is nooit onze bedoeling geweest een directe link te leggen tussen baby’s en seksspeeltjes. Wij hoopten juist met dit magazine ouders een steuntje in de rug te geven. Door een onhandige formulering hebben we hier de plank volledig misgeslagen", meldt de winkel in een persbericht. "HEMA heeft een babymagazine uitgebracht met als thema ‘Alles voor jou en je baby'. Dat zijn voor baby's bv de fopspenen en de meegroeirompers. En voor ouders alles wat hoort bij persoonlijke verzorging zoals de gezichtsmaskers én de seksspeeltjes."Voor zover bekend heeft de folder er niet toe geleid dat er rijen voor Hema-filialen kwamen te staan vol mensen die seksspeeltjes voor baby's wilde kopen. Desalniettemin zijn tientallen X'ers al sinds zondag boos dat er een kind geseksualiseerd werd. De virale tweet van X'er Mario roept ook tegenreacties op.

13-02-2024 18:23:20

Wauw, dit is echt te idioot voor woorden en dat de drukker niet even terugbelt met de vraag of dit wel de bedoeling is, (want blijkbaar kunnen ze bij de HEMA dit niet zien en lezen) is helemaal gek, die moet toch ook zien en lezen hoe dit overkomt op de gemeenschap!