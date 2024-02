Bijna 1 op de 3 huishoudens stookt meer hout om hoge gasprijs

Bijna een op de drie huishoudens met een open haard of houtkachel zegt in 2023 meer te hebben gestookt. Dat meldt het CBS op basis van een onderzoek, waarin werd gevraagd hoe vaak mensen het afgelopen jaar stookten in vergelijking met voorheen.



1,2 miljoen huishoudens in Nederland hebben een open haard of hout- of pelletkachel. Voor 84 procent van de respondenten die aangaven meer te stoken, was de hoge gasprijs de belangrijkste reden. Andere redenen waren dat het makkelijk is om aan hout of houtpellets te komen, dat mensen meer thuis waren, en dat het vaker koud was dan voorheen.



Van de ondervraagden gaf 19 procent aan minder te hebben gestookt. De meesten van hen (44 procent) deden dit om de gevolgen voor het klimaat. Andere mensen stookten minder vanwege de prijs van hout of houtpellets, omdat het slecht is voor de gezondheid, om overlast voor de buren te voorkomen of omdat ze moeilijk aan hout konden komen.



Ongeveer 30 procent zei in 2023 evenveel te hebben gestookt als het jaar ervoor. Cijfers over hoeveel er daadwerkelijk is gestookt, zijn niet bekend.

