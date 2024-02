Vrouw opgeslokt door vuilniswagen

Vorige week maandag kwam een ​​inwoner van de staat New Hampshire (Verenigde Staten) vast te zitten in een vuilniswagen. Een gruwelijke nachtmerrie!De zestigjarige vrouw viel per ongeluk in de pers van de vuilniswagen toen ze haar afval erin probeerde te gooien. Het afval werd 4 keer gecomprimeerd voordat de chauffeur via zijn boordcamera de situatie opmerkte. De vrouw was helemaal in paniek en de wanhoop nabij. ze schreeuwde met alle kracht die ze bezat in de hoop dat iemand haar zou horen. De chauffeur had het gelukkig na enkele seconden toch door.De vrouw ontsnapte echt wel aan de dood. Dankzij de nauwgezette tussenkomst van de brandweerlieden en hun vaardigheid kon ze uit haar val worden bevrijd en snel in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. “De brandweerlieden gaven ook toe dat ze verbijsterd waren over de manier waarop het incident had plaatsgevonden”, meldt Linfo.re. De Amerikaanse kon geen verdere details geven over hoe deze nachtmerrie precies was kunnen gebeuren. Er loopt momenteel een onderzoek.