OM eist 11 jaar tegen moeder voor doodziek maken van haar kinderen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren elf jaar cel geëist tegen de 37-jarige Sarah V. De moeder heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan poging tot moord op haar toen twee maanden oude dochtertje. Ze zou haar baby vergiftigde moedermelk hebben geven. Ook wordt ze ervan verdacht haar zoontje zwaar mishandeld te hebben.



De eis volgde op een urenlang betoog van twee officieren van justitie, waarin zij tot in detail uiteenzetten dat de verdachte, een arts, het met opzet had gemunt op de gezondheid van haar kinderen.



De officieren van justitie concluderen dat er in deze zaak sprake is van kindermishandeling door falsificatie. Dit is een vorm van kindermishandeling waarbij ouders hun kinderen bewust ziek maken of houden, voorheen ook wel aangeduid al münchhausen-by-proxy.



Het dochtertje werd na haar geboorte opgenomen in het ziekenhuis met ernstige hart- en ademhalingsklachten. Sarah zou ook haar zoontje vanaf zijn geboorte in 2016 ernstig hebben verwaarloosd. Het jongetje had een groeiachterstand en hevige darmproblemen.



V. zou jarenlang verkeerde informatie hebben gegeven, waardoor er diverse onnodige, ingrijpende medische handelingen bij het kind werden uitgevoerd. Het jongetje heeft hierdoor blijvende littekens op zijn lichaam. Ook heeft de verdachte volgens het OM medisch advies niet opgevolgd en infecties bij het kind veroorzaakt en het niet goed hebben gevoed. In het ziekenhuis knapte het jongetje op, thuis ging het weer slechter met hem.



Het is niet de eerste keer dat V. wordt verdacht van ernstige kindermishandeling. Zo was ze in 2017 samen met haar man te zien in een uitzending van Zembla over ouders die ten onrechte worden verdacht van münchhausen by proxy. Volgens kinderartsen en Veilig Thuis zou V. haar zoontje met opzet ziek hebben gemaakt, maar V. ontkende. Het dossier werd uiteindelijk vernietigd door een gebrek aan bewijs.



In juni 2020 wordt er opnieuw een melding bij Veilig Thuis gedaan. Dit keer ligt het dochtertje van de verdachte in het ziekenhuis nadat zij te vroeg ter wereld is gekomen. Naast haar hart- en ademhalingsproblemen groeit ze slecht en heeft ze onverklaarbare infecties. Het ziekenhuis besluit het door de moeder aangeleverde gekolfde moedermelk te laten analyseren. Hierin wordt de hoge dosis loperamide gevonden. Ook is de moedermelk verdund. Na deze uitslag start de politie, onder leiding van het OM, een strafrechtelijk onderzoek.



Gisteren was de vierde dag van de complexe rechtszaak. De zaak is ingewikkeld omdat het moeilijk te bewijzen is of de moeder haar kinderen doelbewust heeft mishandeld. Toch is er in dit strafproces tegen V. wel bewijs. Het OM deed bijna vier jaar onderzoek naar de zaak. Naast de geanalyseerde moedermelk werden gesprekken tussen de verdachte en familieleden afgeluisterd, haar dagboeken in beslag genomen en medische dossiers gevorderd.



V. ontkent alle beschuldigen. Volgens haar advocaat slikte V. zelf loperamide en is dat wellicht in de moedermelk terechtgekomen. Deskundigen die het OM sprak vinden dit onwaarschijnlijk.



V. is arts in een ziekenhuis, maar is nu niet aan het werk. Sinds 2020 leeft ze gescheiden van haar gezin en ziet ze haar kinderen alleen onder toezicht. Met beide kinderen gaat het sindsdien goed.



De rechtbank heeft zes zittingsdagen gepland voor de zaak. De laatste zittingsdag is op 9 februari.

