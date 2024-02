Man zit vast in ondergrondse container na verliezen huissleutels

In Rotterdam heeft een man de nacht in een wel heel benarde positie doorgebracht. Na het verliezen van een tas en zijn huissleutels, kwam hij vast te zitten in een ondergrondse container. Anderhalf uur lang hing de man op zijn kop op de vuilnisbak.



Brandweer en politie hebben volgens Rijnmond vannacht alle zeilen bijgezet om de man te redden. Hij zat vanaf zijn navel vast in de container en kwam er niet meer op eigen houtje uit. Terwijl twee hulpverleners beide aan een been trokken, gingen drie anderen via het onderhoudsdeurtje aan de slag. Pas na een half uur kwam de man los.



Daarmee is het euvel voor de man die zonder schoenen en met zijn broek op de enkels vastzat nog niet opgelost. De brandweer heeft zijn tas uit de container kunnen vissen, maar kon zijn huissleutels nergens vinden. Een buurvrouw heeft de man naar familie gebracht.

