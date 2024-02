Man slaat pastoor met bijbel tijdens uitvaart in Volendamse kerk

In de Sint-Vincentiuskerk in Volendam is vanmiddag de pastoor mishandeld door een verwarde man. Dit gebeurde tijdens een begrafenis in de kerk. De politie laat aan NH weten dat een 33-jarige man uit de gemeente Edam-Volendam is aangehouden.



Volgens omstanders verstoorde de verwarde man een preek van de pastoor. Hij pakte de bijbel van de man af en sloeg hem daarmee.



De politie kan bevestigen dat de pastoor een klap heeft gekregen. "Het gaat goed met de pastoor. Hij kon daarna de dienst hervatten", vertelt de politiewoordvoerder. "De man gaat wel aangifte doen."



Het gaat om de nieuwe Belgische pastoor Deraeve, die zaterdag officieel wordt geïnstalleerd in het Volendamse.



De schrik zat er goed in bij de pastoor, die ondanks het voorval besloot de uitvaartdienst te leiden. "Ik heb even kort nagedacht. Deze familie was enorm bedroefd om het heengaan van de echtgenoot, vader en bappie; je kunt die mensen toch niet in de steek laten?”, vertelt hij aan de lokale krant Nieuw Volendam.



Op een filmpje dat rondgaat op sociale media is te zien dat de verwarde man door bezoekers van de kerk tegen de grond wordt gedrukt. Kort daarop werd hij aangehouden door agenten.



Verschillende getuigen melden dat het gaat om een man uit Volendam.

Reacties

04-02-2024 08:56:54 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.830

OTindex: 1.065

Voor de goede orde, de man die in de kist lag die sloeg niemand.

04-02-2024 09:18:03 HenrysWereld

Senior lid

WMRindex: 141

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Je mag tegenwoordig ook al geen pastoor meer slaan....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: