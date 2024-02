Chinees stel krijgt doodstraf nadat ze twee peuters van 15 hoog naar beneden gooiden

Zhang Bo en zijn vriendin Ye Chengchen zijn in China geëxecuteerd, omdat Zhang zijn twee kinderen vanaf een balkon op vijftien hoog naar beneden heeft gegooid.



Het koppel uit Chongqing in het zuidwesten van China was in 2021 al ter dood veroordeeld, maar door een voortslepend hoger beroep is de doodstraf nu pas uitgevoerd.



Toen de twee in februari 2020 een affaire kregen, zou Ye niet hebben geweten dat haar geliefde nog getrouwd was en twee kinderen had. Een scheiding volgde, maar dat was niet genoeg voor de vrouw, die eiste dat Zhang zijn kinderen zou vermoorden, omdat ze hen zag als een 'last voor hun toekomstige leven samen'.



En zo geschiedde. Hij gooide in november 2020 zijn dochter van 2 en zoon van 1 van het balkon toen ze bij het raam zaten te spelen. Daarna rende hij naar beneden om vervolgens de intens verdrietige vader te spelen.



Volgens de moeder van de kinderen had Ye haar polsen doorgesneden, waarna de man in paniek raakte en zijn kinderen uit het raam smeet. De man heeft uiteindelijk bekend dat hij samen met zijn nieuwe vrouw dit plan had bedacht, omdat ze een nieuw gezin wilden stichten, maar Ye bleef ontkennen. De rechter geloofde haar niet en heeft beiden ter dood veroordeeld.

