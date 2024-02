Huurders verouderen sneller dan huiseigenaren

Geen hypotheek, geen kosten voor groot onderhoud en als je weg wilt, zeg je gewoon op. Wat is het toch fijn om een huis te huren. Hoewel... Huurders verouderen sneller dan huiseigenaren, zo zagen onderzoekers van Britse en Australische universiteiten.



Ze onderzochten tien jaar lang het DNA van ruim 1400 Britten. Tijdens het onderzoek keken ze hoe snel lichaamscellen verouderen in vergelijking met de echte leeftijd. Ook verzamelden de onderzoekers allerhande gegevens over deze proefpersonen, waaronder dus hun woonsituatie.



De onderzoekers merkten nog iets opmerkelijks op. Ze zagen dat het verouderingsproces bij huurders twee keer sneller ging dan bij mensen met obesitas en de helft sneller dan bij rokers. Volgens de onderzoekers ‘kunnen dit resultaten van klinische importantie zijn’. Met enig voorbehoud dus, want wat nu precies de link is tussen huren en veroudering, kon het onderzoek niet aantonen.



De onderzoekers ontdekten één uitzondering: zodra mensen huursubsidie ontvangen, neemt de snelle veroudering af.

Volgens de onderzoekers is versnelde veroudering omkeerbaar. Als overheden dus hun best doen de woonsituatie te verbeteren, is dat goed voor de volksgezondheid.

In Nederland zijn zo’n 4,5 miljoen koopwoningen, tegenover 3,3 miljoen huurhuizen.

Reacties

02-02-2024 17:05:26 CeeDee

Senior lid

Vreemd onderzoek, zal wel weer een gevalletje omdraaien oorzaak en gevolg zijn. De oorzaak van de veroudering is waarschijnlijk te wijten aan financiële ellende en andere zorgen, en het gevolg is dat ze geen huis kunnen kopen maar moeten huren.

02-02-2024 17:47:15 Emmo

Stamgast



@CeeDee : Mogelijk, of er zijn nog andere factoren in het spel die in dit "onderzoek" niet zijn meegenomen.

