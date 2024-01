Kijkcijfers Amerikaanse televisienieuwszenders blijven keihard dalen

Dit had het jaar moeten worden dat het tv-nieuws terug zou komen na een lange reeks van kijkersverliezen, maar deze verkiezingscyclus begint op een teleurstelling te lijken.



Gemiddeld keken ongeveer 3,7 miljoen mensen naar Fox News, MSNBC en CNN in prime time in het tv-seizoen dat in september begon, een daling van 7% ten opzichte van een jaar eerder.



Vier jaar geleden keken 6,5 miljoen mensen ‘s avonds naar het laatste nieuws over de pandemie en naar de presidentsrace tussen Donald Trump en Joe Biden.



Een aantal factoren hebben samen dit verkiezingsjaar moeilijker gemaakt voor nieuwszenders. Trump zat de Republikeinse debatten uit en de kijkersinteresse in die uitzendingen is afgenomen.



Zowel Trump als Biden liggen zo ver voor op hun rivalen dat hun nominaties een uitgemaakte zaak lijken – geen recept voor boeiende tv. En peilingen laten zien dat de meeste Amerikanen geen van beide kandidaten willen.



Andere trends, zoals kijkers die overstappen van traditionele tv naar streaming, hebben de kijkcijfers gedrukt, merkt Andrew Tyndall op, die een nieuwsbrief over de industrie publiceert.



Ongeveer 6 miljoen mensen keken naar de New Hampshire voorverkiezing op de drie grote kabelnetwerken op 23 januari, een daling ten opzichte van 8,7 miljoen in 2020 en 8,65 miljoen in 2016.



De Iowa caucuses van dit jaar leverden 4,7 miljoen kijkers op, minder dan de helft van het publiek in 2016, hoewel ze dit jaar concurreerden met een NFL play-off wedstrijd en de Emmy Awards. Het hielp niet dat de netwerken de race voor Trump al na 30 minuten van hun speciale verslaggeving uitriepen.



Vorige week annuleerde ABC News plannen voor een Republikeins debat in New Hampshire nadat ze er niet in slaagden om zelfs maar twee kandidaten te laten deelnemen.



Er zijn nog andere factoren aan het werk. De drie grote kabelnetwerken hebben elk sterren verloren, met Tucker Carlson en Chris Cuomo die respectievelijk bij Fox en CNN zijn ontslagen. MSNBC‘s Rachel Maddow gaf haar vaste avondprogramma op, hoewel ze nog wel presenteert op maandag en bij grote evenementen.



Nieuwkomers zoals Newsmax, een conservatieve zender, en NewsNation, onderdeel van Nexstar Media Group, hebben hun publiek uitgebreid, hoewel vanuit een veel kleinere basis. Cuomo werkt nu voor NewsNation.



Insiders uit de tv-industrie merken op dat traditionele manieren om kijkers te meten niet al het kijkerspubliek voor nieuws vastleggen, omdat zenders zoals CNN veel van hun programma’s online streamen.



De lagere kijkcijfers betekenen niet noodzakelijkerwijs een baisse voor tv-reclame. Kandidaten zullen dit jaar naar verwachting een recordbedrag van iets minder dan 12 miljard dollar uitgeven aan advertenties, volgens Assembly, een media-adviesbureau.



Het grootste deel daarvan gaat naar lokale tv-stations en naar verkiezingen in slagveldstaten zoals Pennsylvania, Nevada en Arizona.



Het risico voor de tv-nieuwswereld is dat kijkers nog vermoeider worden voor een presidentiële wedstrijd die Trump in 2022 begon en de twee belangrijkste kandidaten opgesloten lijken te hebben, volgens Tyler Goldberg, directeur politieke strategie bij Assembly.



“Je vraagt je af of die vermoeidheid zal toeslaan tegen september, wanneer je de politieke uitgaven opvoert,” zei hij.



“Dit is een heel uniek jaar.”

Reacties

29-01-2024 18:10:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.556

OTindex: 28.386

Ik vraag me nog steeds af hoe één en ander, ook hier in Nederland, wordt gemeten. In veel landen is het de gewoonte om de tv maar aan te zetten als een soortement achtergrondgeluid. Tellen die ook als "kijkers"?



Laatste edit 29-01-2024 18:10

29-01-2024 19:04:35 Desiredpotato

Lid

WMRindex: 69

OTindex: 0



Het is altijd al nattevingerwerk geweest dus. Je pakt een gedeelte van, hopelijk een representatief gedeelte van de populatie, kijkt wat zij kijken en doet dan alsof iedereen in die demografie dat ook doet.



In de jaren dat dit heeft bestaan hebben ze op basis van miljoenen, zo niet miljarden vragenlijsten en enquêtes gemeten hoe en wanneer mensen met wie en wanneer TV kijken, nog meer nattevingerwerk en dan ben je er ongeveer. @Emmo : Eerst telden alle T.V.'s die aanstonden inderdaad. Daarna de kijkkastjes die sommige mensen accepteerden in huis te hebben.Het is altijd al nattevingerwerk geweest dus. Je pakt een gedeelte van, hopelijk een representatief gedeelte van de populatie, kijkt wat zij kijken en doet dan alsof iedereen in die demografie dat ook doet.In de jaren dat dit heeft bestaan hebben ze op basis van miljoenen, zo niet miljarden vragenlijsten en enquêtes gemeten hoe en wanneer mensen met wie en wanneer TV kijken, nog meer nattevingerwerk en dan ben je er ongeveer.

