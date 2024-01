Madonna aangeklaagd omdat zij concerten veel later begon

Madonna is in de Verenigde Staten door twee mannen aangeklaagd omdat zij haar concerten in New York in december te laat begon. Dat melden Amerikaanse

Reacties

21-01-2024 16:23:59 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.453

OTindex: 4.874

Dit soort divagedrag is inderdaad niet te tolereren. Je betaalt een vermogen voor een kaartje in de veronderstelling dat je ook weer op een normale tijd naar huis kan. Openbaar vervoer rijdt vaak niet meer tot de eindbestemming zodat je aan een dure taxi vastzit. En heus, op tijd komen is niet moeilijk. Alle publiek is ook op tijd.

Ze denkt zeker dat ze boven de wet staat.

Nou, mooi niet wat mij betreft. Niet alleen het kaartje, ook alle bijkomende kosten moeten voor haar rekening komen.

21-01-2024 19:36:50 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.769

OTindex: 1.064

Als die mannen gelijk krijgen van de rechter dan zullen meer bezoekers hun geld gaan terug eisen.

Dan kan te laat komen wel een heel kostbaar worden.

22-01-2024 00:03:56 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 6.091

OTindex: 2.449



Als die mannen gelijk krijgen, dan hoop ik dat er nog heel veel mensen een klacht indienen! @Buick : Nou en? Als je op de posters zet dat je om half negen op gaat treden, dan kun je het nog wel maken om er een voorprogramma in te zetten. Maar dan is half tien toch wel het laatste om zelf tevoorschijn te komen..Als die mannen gelijk krijgen, dan hoop ik dat er nog heel veel mensen een klacht indienen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: