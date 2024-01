Belgische politie arresteert kind dat met schietpartij dreigde op basisschool

In België is een tiener aangehouden die op TikTok dreigde met een aanslag op haar school. Het gaat om een meisje uit Balen van 11 of 12 jaar oud. Het TikTok-filmpje waarin gedreigd werd met een schietpartij werd anoniem gepost, maar de politie kon de identiteit van het meisje makkelijk achterhalen. De basisscholen in Balen zijn donderdag uit voorzorg gesloten.



Rond 5 uur vanmorgen heeft de politie een inval gedaan bij een minderjarige", zegt burgemeester van Balen Johan Leysen (CD&V) aan VRT NWS in Antwerpen. "Het is een leerling van een betrokken school die dreigde met een aanslag op één van de lagere scholen op de campus."



De dreiging zou voortkomen uit een onderling conflict met andere kinderen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: