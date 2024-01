Gulle gever betaalt schuld achtergelaten Snoetje af

De hond die al zeven maanden in een dierenhotel zit omdat zijn baasje hem niet op kwam halen, is uit de schulden. Dat meldt de gulle gever Mark Zijlstra op Instagram. Hij betaalde de hele rekening die nog openstond bij het pension. Snoetje, zoals de Australische herder heet, kan daarom eindelijk naar een nieuw huis toe.



Ongeveer 2500 euro moest er nog betaald worden, vertelde de eigenaar van het dierenhotel Piet Tonies vorige week aan Hart van Nederland. Die rekening kon zo hoog oplopen omdat het baasje van Snoetje haar hond niet na de afgesproken periode van een week kwam ophalen. Sterker nog: Snoetje werd nooit opgehaald en het geld kwam er ook niet. En daarom zorgt Piet nu al zeven maanden voor de viervoeter.



Daar komt nu een einde aan. Mark Zijlstra, bekend van de televisieprogramma's Steenrijk, Straatarm en Married At First Sight besloot het dier namelijk uit deze benarde positie te bevrijden door de schuld af te betalen. "Het liefst had ik Snoetje zelf in huis genomen maar ik heb al een hondje. Ook eentje waar iemand anders niet voor kan zorgen, dus daar zorgen wij nu voor. En die is niet zoveel andere honden gewend", laat Mark op Instagram weten.



Omdat de eigenaresse inmiddels afstand heeft genomen van Snoetje en de rekening bij het dierenhotel is betaald, is de weg nu vrij om de hond ergens anders onder te brengen. Nu is het alleen nog een kwestie om het juiste baasje te vinden.



De eigenaresse van Snoetje laat aan BN DeStem weten dat geldgebrek voor deze verdrietige situatie heeft gezorgd. Ze legt uit dat ze tegen alle verwachtingen in de coronasteun die ze als zelfstandige had ontvangen, moest terugbetalen. Hierdoor kon ze het pension niet meer bekostigen en liep de rekening alleen maar op. Ze is Mark dan ook dankbaar dat hij te hulp is geschoten, zegt ze tegen de krant.

Reacties

18-01-2024 12:43:02 Buick

Oudgediende



WMRindex: 4.767

OTindex: 1.064

Waarom stop je je hond in een dierenhotel?

Zal ze op vakantie zijn geweest?

Maar er is geen geld omdat ze de coronasteun moest terugbetalen.

Vaag verhaal wel.



18-01-2024 12:54:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 64.350

OTindex: 28.384

@Buick : Meestal zijn de uitbaters van dat soort "dierenhotels" uiterst redelijke mensen. Meer begaan met dieren dan met inkomsten. Als mevrouw direct eerlijk was geweest was er vast wel een mouw aan te passen geweest.

