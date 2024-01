Naakte man doet bommetje in aquarium van winkelcentrum

In de categorie ‘raar maar waar’: een kerel in Alabama besloot dat het een goed idee was om zijn auto te crashen voor een Bass Pro Shop, zich uit te kleden tot op het bot, en als een echte Tarzan in het gigantische aquarium van de winkel te springen. Dit meldt de plaatselijke politie aan nieuwssite Al.com.De bizarre voorstelling vond plaats in het stadje Leeds, niet ver van Birmingham, tot grote verbazing van nietsvermoedende winkelbezoekers, verklaart politiechef Paul Irwin.De 42-jarige man uit Alabama waande zich even een Olympische duiker en maakte een ‘bommetje’ in het aquarium en genoot daarna nog even van de waterval. Hij was ongeveer vijf minuten in het water voordat de politie arriveerde, zegt Irwin.Alsof dat nog niet genoeg was, klom hij uit het water, had een korte woordenwisseling met twee agenten, en dook weer het aquarium in. Uiteindelijk klauterde de man over de rand van het aquarium en kwam met een smak op de betonnen vloer terecht. De politie wist hem daarna in de kraag te vatten, meldt de nieuwssite Al.com.De man wordt nu geconfronteerd met een reeks aanklachten, waaronder openbare zedenschennis, ordeverstoring en vandalisme