Dit zijn de 10 meest bizarre ontslagzaken van 2023

Een grappig bedoelde maar verkeerd gevallen toespraak, het mengen van as na crematies en gratis lunchbroodjes die achteraf nogal duur uitvielen. Ook afgelopen jaar schreef RTL Z regelmatig over opmerkelijke ontslagzaken. Dit is de top 10 meest spraakmakende gevallen.



1: 'Ik neem ontslag' telt niet

'Ik dien mijn ontslag in!', mailde een gefrustreerde teamleider op de bagageafdeling op Schiphol in een opwelling aan zijn leidinggevende, nadat hij was gepasseerd voor een promotie. De man trok achteraf zijn woorden in, maar van zijn werkgever moest hij toch vertrekken.



Daarvoor gaf de kantonrechter in Haarlem echter geen groen licht. De rechter vond de mail in eerste instantie weliswaar kristalhelder, maar gezien de context mocht die toch niet als 'echte' indiening van ontslag gelden.



2: 'Roast' van de rails

Een grappig bedoelde, maar volstrekt verkeerd gevallen speech op een bedrijfsfeest kostte een timmerman uit Sliedrecht na een smetteloos dienstverband van 28 jaar zijn baan.



In de toespraak uitte de werknemer ongezouten kritiek op zinloze uitgaven en gebrekkige communicatie van het bedrijf. Een van de directieleden noemde hij zo 'trouw als een loopse teef'. Achteraf betuigde de man spijt en zei zijn toespraak als 'roast' te hebben bedoeld. Tevergeefs.



3: Mengen as na crematie

Uitvaartverzorger DELA mocht een werkneemster op straat zetten, die betrokken was bij het per ongeluk mengen van as van twee gecremeerde lichamen.



Opmerkelijk genoeg leidde het pijnlijke incident zelf niet tot het ontslag. De vrouw werd aanvankelijk slechts berispt, maar verzette zich daartegen. Daarna kwamen de partijen op ramkoers te liggen en raakte de arbeidsverhouding zozeer ontwricht, dat de rechter geen andere uitweg zag dan een gedwongen vertrek van de vrouw.



4: Doktersbezoek na val: ontslag

Een Limburgs bedrijf ontsloeg een stratenmaker ten onrechte omdat hij na een val naar de huisarts ging, en daarna niet meer op zijn werk verscheen.



Volgens de werkgever was sprake van werkweigering, en hoefde de man niet meer terug te komen. Volgens de rechter had de werknemer zich ziekgemeld, en had hij niet ontslagen mogen worden. De stratenmaker kreeg zijn baan niet terug, maar wel een ontslagvergoeding van ruim 15.000 euro.



5. Stiekem drie banen

Een werknemer die stiekem fulltime voor drie woningcorporaties tegelijk werkte, werd niet beloond voor zijn werklust. Integendeel: de man raakte alle drie zijn banen kwijt. Tot overmaat van ramp moest hij twee van de drie werkgevers samen zo'n 90.000 euro aan ten onrechte betaald salaris terugbetalen.



6. Ontslag na bezoek Efteling

Vijftien leerlingen van een school voor speciaal onderwijs in Amsterdam zouden dit voorjaar op schoolreisje gaan naar de Space Expo in Noordwijk, maar hun lerares nam ze stiekem mee naar de Efteling. De school en de ouders wisten van niets. Volgens de rechter was het ontslag terecht; de juf was het daarmee niet eens en kondigde een hoger beroep aan.



7: Bot vangen na uitlaten hond

Maar liefst twee keer ving een werknemer van een technische groothandel dit jaar bot. De man kwam na zijn scheiding in de knel met het uitlaten van zijn hond. Zijn werkgever loste dit op door hem 108 euro per maand te geven voor een uitlaatservice. Na enkele maanden liet de man zijn hond echter uitlaten door zijn ex of zijn kinderen, terwijl hij de vergoeding bleef opstrijken.



Toen dat werd ontdekt, werd de man zelf uitgelaten. Door zijn werkgever. Zijn protest tegen het ontslag werd verworpen; eerst door de kantonrechter, daarna in hoger beroep door het gerechtshof.



8. Oud fietszadel

Elk jaar beschrijft RTL Z wel opmerkelijke gevallen, waarbij een relatief klein vergrijp verstrekkende arbeidsrechtelijke gevolgen heeft. Ook dit jaar kwam een aantal van dergelijke 'bagatel-zaken' voorbij. Zo verloor een ambtenaar van de gemeente Zuidplas zijn baan na het vervangen van zijn kapotte fietszadel door een exemplaar van een fiets in een rommelhok, ondanks een verder onberispelijk dienstverband van ruim 12 jaar.



9. Een 'free lunch' bestaat niet

Een afdelingschef van supermarkt Jumbo heeft waarschijnlijk spijt als haren op haar hoofd dat zij regelmatig een broodje uit de winkel at, zonder daarvoor te betalen. Daardoor verloor zij namelijk - na een dienstverband van 42 jaar - haar baan. Ook kon zij fluiten naar de de haar geëiste ontslagvergoeding van 168.000 euro.



In plaats daarvan moest zij Jumbo bijna tienduizend euro aan schadevergoedingen betalen. Zo draaide zij op voor de factuur van de ingehuurde bedrijfsrecherche, en de geschatte kosten van de opgepeuzelde broodjes en het beleg.



10. Ongezonde ziekenbehandeling

Het afgelopen jaar was er sprake van een bovengemiddeld aantal gevallen waarbij werkgevers op de vingers werden getikt wegens de ongezonde behandeling van zieke werknemers.



Bijvoorbeeld wegens het onder druk zetten van een ten val gekomen bakker en een overspannen secretaresse. Of het ten onrechte laten volgen en ontslaan van een zieke werkneemster, die 'danste en hupste' op een festival.



Aan dat verwijtbaar handelen hing in alle gevallen een fiks prijskaartje voor de werkgever. De grootste rekening was voor ING, die daarom verkozen werd voor deze top-10. Het jarenlang verwaarlozen van een zieke bedrijfsadviseur kostte de bank maar liefst driekwart miljoen euro.

