Klimaatverandering zorgt voor dodelijke opmars diarree

Jarenlang maakten we progressie bij het stoppen van diarree. Nu blijkt dat die weer oprukt door klimaatverandering. Het Amsterdam UMC krijgt daarom miljoenen euro's om de stijging van diarreeziekten tegen te gaan, meldt het AD donderdag.



Flinke regen, overstromingen en langere periodes van droogte zijn een uitstekende voedingsbodem voor het verspreiden van bacteriƫn en parasieten. Met name kinderen, ouderen en zieken zijn kwetsbaar. Met jaarlijks ruim 500.000 sterfgevallen is diarree mondiaal de derde meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar.



De afgelopen decennia zijn er flinke stappen gemaakt tegen het bestrijden van diarree, maar deze progressie staat volgens onderzoekers onder druk.



Onderzoeksleider Vanessa Harris meldt dat plotselinge hevige regenval onder meer kan leiden tot overvloeiende rioleringen en het verspreiden van virussen, bacteriƫn en parasieten. "Dit speelt wereldwijd, ook in landen met hoge inkomens. Zelfs in Nederland is het een risico en kan het bij overstromingen tot vervuiling leiden", aldus Harris.

Interessant detail.

Maar wel wat kort door de bocht. Er zijn zoveel andere factoren die invloed hebben op een goede dan wel zwakke gezondheid.

En het is natuurlijk een feit dat tegenwoordig niemand mag sterven…; dmv de wetenschap probeert men dat op alle mogelijke manieren tegen te gaan.

