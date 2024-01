Dealer probeert agenten drugs te verkopen

Een 21-jarige Nederlandse dealer heeft nietsvermoedend drugs te koop aangeboden aan politieagenten van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). De jongeman is intussen door de onderzoeksrechter in Hasselt aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Dat maakte politie LRH bekend.



Op zaterdagavond 9 december deed de overlastploeg van politie LRH een voetpatrouille in de binnenstad van Hasselt. In de Capucienenstraat wandelde een 21-jarige man uit Nederland nietsvermoedend naar hen toe met de bedoeling om hen verdovende middelen aan te bieden. De inspecteurs maakten zich meteen kenbaar als politieambtenaren.



Na een fouille bleek de 21-jarige man 15 xtc-pillen, 50,63 gram cocaïne, 11,22 gram MDMA en 330 euro cash in zijn bezit te hebben. Ook het voertuig van de opdrachtgever werd aangetroffen. Daarin trof de politie ook een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aan. De 21-jarige Nederlander werd onmiddellijk opgepakt en zit intussen in de gevangenis.

Reacties

12-01-2024 16:04:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 45.236

OTindex: 93.411

Zo'n patrouille in burger levert nog eens wat op!



Laatste edit 12-01-2024 16:04

12-01-2024 22:00:23 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.607

OTindex: 3.185

Fijn, weer iets van de straat gehaald wat nu niet meer gebruikt kan worden. Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar toch, alles is meegenomen.

