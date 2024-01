iPhone onbeschadigd teruggevonden na kilometershoge val uit vliegtuig

Het vliegtuig van Alaska Airlines dat vrijdag boven de Amerikaanse staat Oregon een deurpaneel verloor, blijkt onderweg meer te zijn kwijtgeraakt. Ook de iPhone van een inzittende werd kilometers lager teruggevonden. Onbeschadigd, wel te verstaan.Sean Bates vond de telefoon langs de kant van de weg en postte erover op X. Tegen Amerikaanse media zegt Bates dat hij eerst moeite had om te geloven dat de telefoon echt uit het veelbesproken vliegtuig van Alaska Airlines afkomstig was. Helemaal omdat het telefoon nagenoeg onbeschadigd is.De Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart bevestigt dat het vliegtuig behalve een deurpaneel ook een 'handjevol andere objecten' is verloren, waaronder dus mogelijk de onbeschadigd teruggevonden telefoon.Een onderzoeker van de Universiteit Oslo legt aan de Washington Post uit dat de iPhone ondanks zijn kilometers hoge val waarschijnlijk niet zo hard op de grond terechtkwam als je misschien zou denken. Hij schat de maximumsnelheid op hooguit 50 kilometer per uur.Dat komt doordat ieder vallend object, dus ook deze iPhone, wordt vertraagd door luchtweerstand. Deze luchtweerstand werkt tegen de zwaartekracht die het object als het ware naar de aarde trekt. Naarmate de iPhone sneller beweegt, wordt de luchtweerstand groter. Daarbij kwam de iPhone terecht in het gras, in plaats van bijvoorbeeld op asfalt.Het deurpaneel dat loskwam werd teruggevonden in de achtertuin van een leraar, net buiten Portland, de grootste stad van de westelijke staat Oregon.De Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines verloor het onderdeel vlak na vertrek uit die stad en keerde vervolgens terug voor een noodlanding. De twee dichtstbijzijnde stoelen naast de deur waren leeg. Er waren 171 passagiers en zes bemanningsleden aan boord.De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) houdt 171 Boeing 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond die hetzelfde deurpaneel hebben als dat van Alaska Airlines. De toestellen zullen inspecties ondergaan.Het besluit heeft geen gevolgen voor Europa, omdat er geen vliegtuigen met dezelfde specificaties vliegen. Ook in Indonesië is dat het geval, maar daar houdt de overheid toch drie toestellen aan de grond.