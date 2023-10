Snelwegcrash zorgt voor enorm vuurwerk

Een gemiddeld ongeval op de snelweg is voor alle betrokken vooral erg vervelend. Naast de blikschade en mogelijke verwondingen zorgt het immers voor grote opstoppingen. Automobilisten op de Trans-Canada Highway nabij Vancouver hoefden zich echter niet te vervelen in de file. Een botsing tussen een vrachtwagen en een pickup met trailer zorgde namelijk voor gratis vermaak.De pickup vervoerde namelijk een lading van professioneel vuurwerk ter waarde van zo’n 100.000 Canadese dollars (ongeveer 68.000 euro). Na de clash met de vrachtwagen ontstond er brand, waarna het vuurwerkpakket zichzelf afstak. De gratis show duurde ongeveer een uur.Gelukkig liep het incident verder met een sisser af. Alleen de bestuurder van de pickup liep lichte verwondingen op. Omstanders waren ondanks alles blij met de show. Volgens een ooggetuige was het ‘De beste vuurwerkshow die ik ooit zal zien’.