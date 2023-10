Poetin heeft een nieuwe tafel

Vladimir Poetin, 71, heeft een nieuw meubelstuk. Op foto's gepubliceerd door het Kremlin is te zien hoe de heerser een delegatie religieuze leiders ontvangt in de Sint-Catharinazaal - aan een rechthoekige tafelconstructie van enorme afmetingen en met veel vrije ruimte in het midden. De Oekraïense regeringsadviseur Anton Gerashchenko merkte op Platform X op dat de tafel op een zwembad leek.