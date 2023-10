Amerikaanse piloot die vliegtuigmotoren wilde uitzetten was aan het trippen

Een piloot buiten dienst die zondag in de Verenigde Staten probeerde de motoren van een vliegtuig tijdens de vlucht uit te schakelen, heeft de politie verteld dat hij een zenuwinzinking had. De man had twee dagen eerder psychedelische paddenstoelen gegeten en al 40 uur niet meer geslapen, zo verklaarde hij. Hij is aangeklaagd voor 83 pogingen tot moord, gezien het aantal inzittenden dat slachtoffer had kunnen worden van een crash.



Het incident was op een vlucht van Everett in de staat Washington naar San Francisco in Californië. De man, die als passagier meevloog in de cockpit, probeerde "zonder succes de werking van de motoren te verstoren", verklaarde vliegmaatschappij Alaska Airlines. Er was sprake van een "geloofwaardige veiligheidsdreiging". De piloot en copiloot reageerden echter snel. De motoren gingen nooit uit en de vlucht werd veilig omgeleid naar Portland, Oregon.



De piloot werd op de luchthaven in hechtenis genomen. Hij was onlangs nog medisch onderzocht en goedgekeurd om te vliegen.

Reacties

26-10-2023 12:32:46 vaughn

Senior lid

Medisch onderzoek betekent nog niet psychisch fit, dat bleek maar weer uit die crash met Germanwings.

De gezagvoerder valt ook nog iets te verwijten, je moet goed kijken wie je op de jumpseat zet, als hij al tekenen had van een zenuwinzinking dan had hij 'm absoluut niet moeten toelaten.

26-10-2023 13:54:18 Mamsie

Oudgediende



Als je er na het eten van dergelijke paddestoelen zó aan toe bent, moet je naar de dokter en niet naar een cockpit.

