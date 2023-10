10 procent minder uitstoot dankzij Google Maps groene stoplichtenplan

Met een speciaal ontwikkeld AI-programma kan Google verkeerslichten op het juiste moment van kleur laten verschieten, waardoor auto’s in steden beter kunnen doorrijden. De eerste resultaten zijn positief: 30 procent minder stoppende auto’s en 10 procent minder uitlaatgassen bij kruispunten.



Met Google Maps heeft het tech-bedrijf een gigantische bron aan data over verkeerstromingen. Het kan met deze data precies zien waar verkeersaders lijken dicht te slippen. In steden gebeurt dit voornamelijk op drukke kruispunten. Deze informatie koppelt Google nu terug aan een aantal gemeenten waarbij het suggesties doet om de timing van stoplichten te optimaliseren voor een betere doorstroom van auto’s.



Project Green Light is de toepasselijke naam van dit AI-programma. Op dit moment voert Google testen uit op zeventig kruispunten verspreid over twaalf verschillende steden waaronder Hamburg, Seattle, Manchester, Boedapest en Jakarta. Het bedrijf claimt dat het installeren van het AI-programma in bestaande stadssystemen een kwestie van minuten is.



De grote troef die Google in handen heeft, waar steden die missen, is natuurlijk data. Dankzij de vele telefoons met Android als besturingssysteem verkrijgt Google vrij zuivere data over beweegpatronen. Tel daar bij op alle ingebouwde navigatiesystemen die ook op Android draaien en je hebt een gigantische bron aan systemen die voortdurend hun locatie delen.



Het onderzoeksteam van Google beschikt vervolgens over de expertise om met al deze data complexe modellen te maken die verkeersbewegingen voorspellen. Zo kan het systeem duizenden kruispunten tegelijk analyseren en meerdere punten met elkaar synchroniseren zodat auto’s kunnen blijven rijden.



En dat is positief voor reistijd, brandstofverbruik en emissies. Op de website van het project is te lezen dat de eerste cijfers wijzen ‘op een potentiële vermindering van 30 procent van het aantal keer dat een auto moet stoppen en een uitstoot-vermindering van 10 procent bij kruispunten’.



“Green Light identificeerde mogelijkheden waar we voorheen geen zicht op hadden en stuurde ingenieurs naar plekken waar voordelen te behalen waren als signaaltijden veranderden”, zegt David Atkin, transportingenieur voor Transport for Greater Manchester. “Dit leverde waardevolle inzichten op voor onze stad met 2.400 verkeerslichten. Zowel de teams van Green Light als Transport for Greater Manchester brachten expertise en ideeën op tafel om het reizen te verbeteren en de uitstoot te verminderen.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: