Smaak van bier kan verslechteren door klimaatverandering

Slecht nieuws voor de liefhebbers van bier: door klimaatverandering kan de smaak van dit goudgele drankje verslechteren. Wetenschappers hebben het effect van een veranderend klimaat op de smaak van bier onderzocht. Het is vooral de bittere nasmaak zodra je de rekening krijgt: de bierprijzen kunnen namelijk wel eens flink gaan stijgen. Ook de smaak gaat achteruit.



De hoeveelheid hop - het ingrediënt dat bier z'n uitgesproken smaak geeft - die wordt geproduceerd, gaat door klimaatverandering achteruit. Omdat de zomers over het algemeen warmer en droger zijn en deze periodes langer duren, is de hopteelt niet meer wat het zou moeten zijn.



Mocht dat aanhouden, dan kan de prijs van hop - en dus van je biertje - wel eens flink gaan stijgen, zeggen wetenschappers tegen BBC. Ze keken daarvoor naar de kwaliteit van hop tussen 1971 en 1994 en tussen 1995 en 2018. Op sommige plekken groeide in die laatste periode tot 20 procent minder hop.



Daarnaast keken de wetenschappers naar de smaak. De warmere en extremere temperaturen zorgen ervoor dat de bitterzuren in hop minder worden. Daardoor smaakt je biertje minder bierig. Geniet er dus nog maar even van nu je bier nog echt naar bier smaakt.

14-10-2023 23:33:40 Emmo

Het kan natuurlijk ook verbeteren. Laten we daar maar op hopen.

